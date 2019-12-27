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В'ятрович відреагував на проведення забороненою Компартією України з'їзду на честь Сталіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колишній очільник Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович на власній сторінці у Facebook відреагував на проведення забороненою Комуністичною партією України конференції на честь 140-річчя з дня народження Йосипа Сталіна, передає УНН.

“Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це „громадських“ ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку”, — написав він.

“Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством. Сьогодні скерував відповідне депутатське звернення до пана Баканова”, — зазначив В’ятрович.

Він також написав, що: “Чи було Службі безпеки України відомо про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і якщо так, то які заходи вживалися СБУ для попередження і припинення злочинних дій? Чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до передбаченої законом кримінальної відповідальності? Які заходи вживаються СБУ для припинення незаконної діяльності Комуністичної партії України та пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму і якими є результати таких заходів у другому півріччі 2019 року?”.

Варто відзначити, що 21 грудня цього року члени так званої Комуністичної партії України провели конференцію на честь 140-річчя радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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