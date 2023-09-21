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Втратив на війні сина, переніс інсульт, але знайшов сили повернутися до життя: ветеринар Микола Бондаренко розповів, як проєкт #Варто "РобиТИ своє" допоміг здійснити мрію

Київ • УНН

 • 186951 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Микола Бондаренко з міста Липовець Вінницької області до війни працював у керівництві району, а також головним ветеринаром місцевого підприємства. Але 2022-й рік розділив його життя на “до” та “після”. Він пережив тяжку втрату — на війні загинув його син Сергій, пілот гелікоптера Мі-8. Відтак у Миколи стався інсульт — йому довелося піти з роботи. З часом, чоловіку вдалося “повернутися” до життя. Завдяки конкурсу #Варто “РобиТИ своє”, передає УНН.

Деталі

Микола Бондаренко викупив у Липовцях приміщення й за грантові кошти відремонтував — незабаром там відкриється його ветеринарна аптека та клініка з рентген-апаратом та УЗД для тварин.

Такі заклади для місцевих власників тварин та фермерів вкрай необхідні, каже чоловік.

“Ремонт у приміщенні ми вже закінчили, ми на стадії відкриття. Маємо завезти медикаменти, касове обладнання, і аптека почне працювати. Наступний етап — клініка”, — розповідає Микола Бондаренко.

Наступного року Микола спільно з місцевою владою планує відкрити притулок для тварин. Котів та собак багато, а подібного закладу ні в Липовцях, ні в навколишніх громадах немає, пояснює він.

Також переможець #Варто “РобиТИ своє” збирається відкрити готель для тварин — аби люди, що їдуть з міста, могли тимчасово залишити своїх улюбленців.

Нагадаємо, у травні десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу #Варто “РобиТИ своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів.

Серед проєктів-переможців, зокрема страусина ферма, вирощування равликів, виробництво та реалізація екопродукції бджільництва тощо.

Також нагадаємо, “МХП-Громаді” і бренд Kurator анонсували новий конкурс бізнес-ідей: підприємці-ветерани і ВПО зі сфери громадського харчування можуть отримати гранти до 100 тис. грн.

Довідка

“МХП—Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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