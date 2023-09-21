Потерял на войне сына, перенес инсульт, но нашел силы вернуться к жизни: ветеринар Николай Бондаренко рассказал, как проект #Варто "РобиТИ своє" помог осуществить мечту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Николай Бондаренко из города Липовец Винницкой области до войны работал в руководстве района, а также главным ветеринаром местного предприятия. Но 2022-й год разделил его жизнь на “до” и “после”. Он пережил тяжелую потерю — на войне погиб его сын Сергей, пилот вертолета Ми-8. Поэтому у Николая случился инсульт — ему пришлось уйти с работы. Со временем, мужчине удалось “вернуться” к жизни. Благодаря конкурсу #Варто “РобиТИ своє”, передает УНН.
Детали
Николай Бондаренко выкупил в Липовцах помещение и за грантовые средства отремонтировал — вскоре там откроется его ветеринарная аптека и клиника с рентген-аппаратом и УЗИ для животных.
Такие заведения для местных владельцев животных и фермеров крайне необходимы, говорит мужчина.
“Ремонт в помещении мы уже закончили, мы на стадии открытия. Должны завезти медикаменты, кассовое оборудование, и аптека начнет работать. Следующий этап — клиника”, — рассказывает Николай Бондаренко.
В следующем году Николай совместно с местными властями планирует открыть приют для животных. Котов и собак много, а подобного заведения ни в Липовцах, ни в окрестных громадах нет, объясняет он.
Также победитель #Варто “РобиТИ своє” собирается открыть отель для животных — чтобы люди, уезжающие из города, могли временно оставить своих любимцев.
Напомним, в мае десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто “РобиТИ своє”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов.
Среди проектов-победителей, в частности страусиная ферма, выращивание улиток, производство и реализация экопродукции пчеловодства и тому подобное.
Также напомним, “МХП-Громаді” и бренд Kurator анонсировали новый конкурс бизнес-идей: предприниматели-ветераны и ВПЛ из сферы общественного питания могут получить гранты до 100 тыс. грн.
Справка
“МХП—Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.