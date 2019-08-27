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Втрата депутатської недоторканності пришвидшить слідство у "снекових" справах родини Рибалок - політолог

Втрата депутатської недоторканності пришвидшить слідство у "снекових" справах родини Рибалок - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. З втратою депутатської недоторканності вірогідність пришвидшення руху кримінальних справ, дотичних до сімейного снекового бізнесу екс-радикала Сергія Рибалки, зростає. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт, політолог Станіслав Станчевський.

За його словами, у кримінальних провадженнях стосовно родинного бізнесу колишнього радикала та депутата вже зібрана достатня доказова база. І для передачі цих справ до суду потрібна лише політична воля, яка, скоріш за все, з'явиться після зміни Генерального прокурора України.

“Процесуально ці справи розслідуються вже дуже довго. Це говорить про те, що доказова база зібрана досить велика, але просто немає поки політичної волі, умовно кажучи, їх передавати далі до суду. Є там справи і про несплату податків, і про опосередковане фінансування тероризму через сплату податків і зборів до бюджету так званої “ЛНР”.

Я думаю, що зараз ми дочекаємося нового Генпрокурора, і ситуація зрушиться”, - сказав він.

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Також, як зазначив Станчевський, сьогодні у суспільстві існує великий запит на справедливість та доведення до логічного завершення низки кримінальних провадження стосовно політиків і високопосадовців.

“Ми бачимо по ситуації із Гримчаком, що є політична воля представників старої влади, старого режиму хапати на гарячому або розслідувати ті справи, які вже є. І є дуже великий запит суспільства. Безумовно, він буде реалізовуватися, при чому одразу. От, наприклад, справа Гримчака - вона буде дуже довго ще розслідуватися, а тут (по справах родинних компаній Рибалки - ред.) вже є готові напрацювання, справи всі розслідувані протягом тривалого часу, тому їх лише треба передати до суду. А людям потрібні швидкі рішення, вони не готові чекати ще рік-два.

Тому я думаю, що якраз ті нардепи, міністри чи топ-чиновники - корупціонери старої влади - вони якраз будуть по максимуму тікати з країни, особливо ті, які не отримали депутатської недоторканості. А зараз їх - переважна більшість. У тому числі й Сергій Рибалка”, - резюмував політолог.

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Нагадаємо, як писав УНН, у справі за фактом державної зради слідчі ДБР отримали доступ до "снекової справи" родини Рибалок.

За даними слідчих СБУ, компанія "Снек експорт", яка належить батькові Сергія Рибалки, торгувала з окупованими територіями, що трактується правоохоронцями, як пособництво у фінансуванні тероризму.

Зауважимо, що Рибалка не пройшов до Верховної Ради IX скликання, програвши вибори на 107-у мажоритарному окрузі. А напередодні його прізвище не потрапило до списку Радикальної партії Олега Ляшка, в лавах якої політик перебував протягом роботи VIII скликання ВРУ.

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