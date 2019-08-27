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Слідчі ДБР отримали доступ до "снекової справи" родини Рибалок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань отримали доступ до матеріалів кримінального провадження за фактом фінансування тероризму, у якому фігурує компанія "Снек Експорт". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22017200000000029, відкрите через постачання та продаж товарів снекової компанії "Снек Експорт" (належить батькові экс-радикала Сергія Рибалки — Віктору Рибалці — ред.) на окуповані території. На момент винесення ухвали суду - 21 червня - досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало УСБУ в Сумській області, а процесуальне керівництво — прокуратура Сумської області.

Слідчі ДБР отримали тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаного провадження строком на 1 місяць.

Зазначимо, що кримінальне провадження було відкрите у квітні 2017 року. Через рік — у березні 2018 — за пособництво в тероризмі був засуджений один із ексспівробітників ТОВ "Снек Експорт" Юрій Джабраїлов.

Додамо, що матеріали вказаного кримінального провадження досі не передані до суду.

Необхідність в огляді, вивченні та отриманні копій матеріалів кримінального провадження за фактом фінансування тероризму виникла у слідчих ДБР під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого декларування недостовірної інформації, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та вчинення державної зради экс-нардепом Сергієм Рибалкою.

Вказане кримінальне провадження - № 52018000000000706 - було відкрите 12 липня 2018 року. 10 жовтня 2018 року детектив НАБУ своєю постановою закрив вказане кримінальне провадження у зв’язку "з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України".

Однак, 10 січня 2019 року провадження поновив Солом'янський районний суд Києва. А 15 лютого 2019 року постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність у кримінальному провадженні була визначена за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Сергій Рибалка не пройшов до Верховної Ради IX скликання, програвши вибори на 107 мажоритарному окрузі.

А напередодні його прізвище не потрапило до списку Радикальної партії Олега Ляшка, в рядках якої політик перебував протягом роботи VIII скликання ВРУ.

Українські Національні Новини

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