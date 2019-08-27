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Следователи ГБР получили доступ к "снековому делу" семьи Рыбалок

Следователи ГБР получили доступ к "снековому делу" семьи Рыбалок

Киев  •  УНН

 • 7773 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований получили доступ к материалам уголовного производства по факту финансирования терроризма, в котором фигурирует компания "Снэк Экспорт". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Речь идет об уголовном производстве № 22017200000000029, открытое из-за поставок и продажа товаров снековой компании "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу ексрадикала Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке - ред.) на оккупированные территории. На момент вынесения решения суда - 21 июня - досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло УСБУ в Сумской области, а процессуальное руководство - прокуратура Сумской области.

Следователи ГБР получили временный доступ к оригиналам документов указанного производства сроком на 1 месяц.

Отметим, что уголовное производство было открыто в апреле 2017 года. Через год - в марте 2018 года - за пособничество в терроризме был осужден один из экс-сотрудников ООО "Снэк Экспорт" Юрий Джабраилов.

Добавим, что материалы указанного уголовного производства до сих пор не переданы в суд.

Необходимость в обзоре, изучении и получении копий материалов уголовного производства по факту финансирования терроризма возникла у следователей ГБР при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного декларирования недостоверной информации, отмывания доходов, полученных преступным путем и совершение государственной измены екснардепом Сергеем Рыбалкой.

Указанное уголовное производство - № 52018000000000706 - было открыто 12 июля 2018 года. 10 октября 2018 года детектив НАБУ своим постановлением закрыл указанное уголовное производство в связи "с отсутствием в деянии состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины".

Однако, 10 января 2019 года производство возобновил Соломенский районный суд Киева. А 15 февраля 2019 года постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подследственность в уголовном производстве была определена в Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

Напомним, Сергей Рыбалка не прошел в Верховную Раду IX созыва, проиграв выборы на 107 мажоритарном округе.

А накануне его фамилия не попала в список Радикальной партии Олега Ляшко, в строках которой политик находился в течение работы VIII созыва ВРУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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