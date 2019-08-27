Потеря депутатской неприкосновенности ускорит следствие по "снековым" делам семьи Рыбалок - политолог

По его словам, в уголовных процессах в отношении семейного бизнеса бывшего радикала и депутата уже собрана достаточная доказательная база. И для передачи этих дел в суд нужна только политическая воля, которая, скорее всего, появится после смены Генерального прокурора Украины.

"Процессуально эти дела расследуются уже очень долго. Это говорит о том, что доказательная база собрана довольно большая, но просто нет пока политической воли, условно говоря, их передавать дальше в суд. Есть там дела и о неуплате налогов, и об опосредованном финансировании терроризма через уплату налогов и сборов в бюджет так называемой "ЛНР".

Я думаю, что сейчас мы дождемся нового Генпрокурора, и ситуация сдвинется", - сказал он.

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Также, как отметил Станчевский, сегодня в обществе существует большой запрос на справедливость и доведение до логического завершения ряда уголовных производства в отношении политиков и чиновников.

"Мы видим по ситуации с Грымчаком, что есть политическая воля представителей старой власти, старого режима ловить на горячем или расследовать те дела, которые уже есть. И очень большой запрос общества. Безусловно, он будет реализовываться, причем сразу. Вот, например, дело Грымчака - оно будет очень долго расследоваться, а здесь (по делам семейных компаний Рыбалки - ред.) уже есть готовые наработки, дела все расследованы в течение длительного времени, поэтому их нужно только передать в суд. А людям нужны быстрые решения, они не готовы ждать еще год-два.

Поэтому я думаю, что как раз те нардепы, министры или топ-чиновники - коррупционеры старой власти - они как раз будут по максимуму бежать из страны, особенно те, которые не получили депутатской неприкосновенности. А сейчас их - подавляющее большинство. В том числе и Сергей Рыбалка", - резюмировал политолог.

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Напомним, как писал УНН, в деле по факту государственной измены следователи ГБР получили доступ к "снековому делу" семьи Рыбалок.

По данным следователей СБУ, компания "Снек экспорт", которая принадлежит отцу Сергея Рыбалки, торговала с оккупированными территориями, что трактуется правоохранителями, как пособничество в финансировании терроризма.

Отметим, что Рыбалка не прошел в Верховную Раду IX созыва, проиграв выборы на 107-м мажоритарном округе. А перед этим его фамилия не попала в список Радикальной партии Олега Ляшко, в рядах которой политик находился в течение работы VIII созыва ВРУ.