Вторгнення ЗС Росії в Україну: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Розпочато кримінальні провадження за фактом вторгнення ЗС Російської Федерації на територію північних, східних та південних областей України, нанесення авіаційних і артилерійських ударів по військовим об’єктам та військовим формуванням України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генпрокурора
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"Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, розпочатому 24 лютого 2022 року військовим формуванням України. Провадження розслідується за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 УК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомили, що дії ЗС РФ скоєні з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також міжнародного права, зокрема, низки міжнародних договорів.
Такі дії вже спричинили тяжкі наслідки, у тому числі у вигляді загибелі та поранення військовослужбовців та мирних мешканців, а також пошкодження та руйнування об'єктів військової та цивільної інфраструктури.
"Відповідно до статті 51 Додаткового протоколу від 08.06.1977 до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що регулюють питання захисту громадянського населення під час війни, цивільні особи та цивільні об'єкти не повинні бути об'єктами нападу. Умисні та невибіркові напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти правоохоронними органами кваліфікуються та вносяться до ЄРДР в оперативному порядку за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - інформує прокуратура.
Зазначили, органи прокуратури та вся правоохоронна система працюють лагоджено та скоординовано. Фіксуються та документуються всі випадки вторгнення та застосування озброєння, а також заборонених методів та способів ведення війни та інші порушення міжнародного гуманітарного права підрозділами збройних сил РФ. Проводяться необхідні першочергові слідчі дії.
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