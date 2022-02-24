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15 марта, 19:03 • 100219 просмотра

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Вторжение ВС России в Украину: открыто производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Начаты уголовные производства по факту вторжения ВС Российской Федерации на территорию северных, восточных и южных областей Украины, нанесения авиационных и артиллерийских ударов по военным объектам и военным формированиям Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генпрокурора.

Цитата

"Офисом Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 24 февраля 2022 года военным формированием Украины. Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что действия ВС РФ совершены с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также международного права, в частности, ряда международных договоров.

Такие действия повлекли тяжкие последствия, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры.

"В соответствии со статьей 51 дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, регулирующим вопросы защиты гражданского населения во время войны, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения. Умышленные и невыборочные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты квалифицируются правоохранительными органами и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - информирует прокуратура.

Отметили, что органы прокуратуры и вся правоохранительная система работают скоординированно. Фиксируются и документируются все случаи вторжения и применения вооружения, а также запрещенных методов и способов ведения войны и другие нарушения международного гуманитарного права подразделениями вооруженных сил РФ. Проводятся необходимые первоочередные следственные действия.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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