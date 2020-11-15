Втомилися: в Українці голова ДВК оголосила перерву у безперервному засіданні

“В Українці на дільниці № 320772 після завершення волевиявлення виборців, члени ДВК оголосили паузу і пішли на 20-ти хвилинну перерву”, — повідомляє спостерігачка ОПОРИ.

Зазначається, що на запитання від спостерігачки про те, хто ж залишиться спостерігати за виборчими скриньками, голова ДВК відповіла: “Ви спостерігайте, у нас там Віталік сидить, Віталік спостерігає”.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, становила 24%.