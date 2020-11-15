Втомилися: в Українці голова ДВК оголосила перерву у безперервному засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Київській області голова однієї з Українських ДВК оголосила перерву у безперервному засіданні, аргументуючи її тим, що члени комісії втомились, і залишила спостерігати за скриньками з бюлетенями спостерігачів та одного з членів комісії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.
“В Українці на дільниці № 320772 після завершення волевиявлення виборців, члени ДВК оголосили паузу і пішли на 20-ти хвилинну перерву”, — повідомляє спостерігачка ОПОРИ.
Зазначається, що на запитання від спостерігачки про те, хто ж залишиться спостерігати за виборчими скриньками, голова ДВК відповіла: “Ви спостерігайте, у нас там Віталік сидить, Віталік спостерігає”.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, становила 24%.