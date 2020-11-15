Устали: в Украинке глава УИК объявила перерыв в непрерывном заседании

“В Украинке на участке № 320772 после завершения волеизъявления избирателей, члены УИК объявили паузу и пошли на 20-ти минутный перерыв”, — сообщает наблюдательница ОПОРЫ.

Отмечается, что на вопрос от наблюдательницы о том, кто же останется наблюдать за избирательными урнами, председатель УИК ответила: “Вы наблюдайте, у нас там Виталик сидит, Виталик наблюдает”.

Как сообщал УНН, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.