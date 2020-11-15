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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39916 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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4 марта, 09:55 • 100198 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103276 просмотра

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Устали: в Украинке глава УИК объявила перерыв в непрерывном заседании

Устали: в Украинке глава УИК объявила перерыв в непрерывном заседании

Киев  •  УНН

 • 11871 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киевской области глава одной из Украинской УИК объявила перерыв в непрерывном заседании, аргументируя его тем, что члены комиссии устали, и оставила наблюдать за ящиками с бюллетенями наблюдателей и одного из членов комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

“В Украинке на участке № 320772 после завершения волеизъявления избирателей, члены УИК объявили паузу и пошли на 20-ти минутный перерыв”, — сообщает наблюдательница ОПОРЫ.

Отмечается, что на вопрос от наблюдательницы о том, кто же останется наблюдать за избирательными урнами, председатель УИК ответила: “Вы наблюдайте, у нас там Виталик сидит, Виталик наблюдает”.

Как сообщал УНН, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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