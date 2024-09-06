Втекли зі служби та вирішили підзаробити на ухилянтах: двом військовим повідомлено про підозру

Двом військовослужбовцям, які втекли зі служби, повідомлено про підозру у незаконній діяльності. Вони пропонували своїм знайомим за гроші оформити медичні документи з виключенням із військового обліку в одному з київських ТЦК та СП. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

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Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які самовільно залишили місце несення служби для здійснення незаконної діяльності.

Підозрювані самовільно залишили місце несення служби для того, щоб "зайнятися бізнесом". Вони вирішили підзаробити на знайомих військовозобов’язаних, що не хотіли йти до ЗСУ, - йдеться у повідомленні.

Фігуранти пропонували оформити медичні документи, що виключають військовозобов'язаних з обліку в одному з ТЦК та СП Києва. За свої послуги зловмисники вимагали вісім тисяч доларів. Їх затримали під час отримання фінальної частини суми, після того, як вони взяли передоплату в розмірі 500 доларів.

Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Слідство триває, вивчаються зв’язки фігурантів у ТЦК та СП, а також військово-лікарських комісіях столиці. Раніше їм було повідомлено про підозру у самовільному залишені військової частини.

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