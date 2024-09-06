Сбежали со службы и решили подзаработать на уклонистах: двум военным сообщено о подозрении

Двум военнослужащим, которые сбежали со службы, сообщено о подозрении в незаконной деятельности. Они предлагали своим знакомым за деньги оформить медицинские документы с исключением с воинского учета в одном из киевских ТЦК и СП. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые самовольно оставили место несения службы для осуществления незаконной деятельности.

Подозреваемые самовольно оставили место несения службы для того, чтобы "заняться бизнесом". Они решили подзаработать на знакомых военнообязанных, которые не хотели идти в ВСУ, - говорится в сообщении.

Фигуранты предлагали оформить медицинские документы, исключающие военнообязанных с учета в одном из ТЦК и СП Киева. За свои услуги злоумышленники требовали восемь тысяч долларов. Их задержали во время получения финальной части суммы, после того, как они взяли предоплату в размере 500 долларов.

Фигурантам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Следствие продолжается, изучаются связи фигурантов в ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссиях столицы. Ранее им было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части.

Напомним

Работника Одесского центра комплектования будут судить за вмешательство в базу "Оберіг". Он фиктивно изменил данные 138 военнообязанных, заработав около миллиона долларов.