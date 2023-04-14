Вступ до НАТО не вирішить всіх наших проблем – президент Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нійністьо виступаючи перед законодавцями, вперше після виборів, заявив, що вступ до НАТО не вирішить всіх проблем країни. Про це пише УНН, з посиланням на "АР News".
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"Ми все ще несемо основну відповідальність за нашу безпеку. Там, де ми виявимо будь-які прогалини або вразливі місця, вони повинні бути виправлені", - сказав Нійністьо.
Деталі
Також фінський президент попередив, що новий статус країни як члена НАТО "не вирішує всіх проблем", і сказав, що Гельсінкі не повинен ослабляти пильність у питаннях безпеки.
Він додав, що Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з росією, була зосереджена на регіональній безпеці в минулому році після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
"Ми також не повинні дозволити цьому рівню пильності впасти в майбутньому. Ми повинні краще зрозуміти, наскільки органічно небезпеки та напруга, свідками яких ми тут бачимо, пов’язані зі зростаючим геополітичним тиском", — наголосив президент Фінляндії.
Доповнення
У травні 2022 року повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило історичне рішення Фінляндії відмовитися від політики позаблоковості та прагнути до членства в НАТО. Так, Фіни стали 31-м членом Альянсу 4 квітня після того, як національні парламенти всіх 30 країн-членів НАТО ратифікували членство скандинавської країни.
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