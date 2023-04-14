Вступление в НАТО не решит всех наших проблем - президент Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинистьо выступая перед законодателями, впервые после выборов, заявил, что вступление в НАТО не решит всех проблем страны. Об этом пишет УНН, со ссылкой на "АР News".
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"Мы все еще несем основную ответственность за нашу безопасность. Там, где мы обнаружим какие-либо пробелы или уязвимые места, они должны быть исправлены", - сказал Ниинистьо.
Детали
Также финский президент предупредил, что новый статус страны как члена НАТО "не решает всех проблем", и сказал, что Хельсинки не должен ослаблять бдительность в вопросах безопасности.
Он добавил, что Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с россией, была сосредоточена на региональной безопасности в прошлом году после полномасштабного российского вторжения в Украину.
"Мы также не должны позволить этому уровню бдительности упасть в будущем. Мы должны лучше понять, насколько органично опасности и напряжение, свидетелями которых мы здесь видим, связаны с растущим геополитическим давлением", — подчеркнул президент Финляндии.
Дополнение
В мае 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину привело к историческому решению Финляндии отказаться от политики внеблоковости и стремиться к членству в НАТО. Так, финны стали 31-м членом Альянса 4 апреля после того, как национальные парламенты всех 30 стран-членов НАТО ратифицировали членство скандинавской страны.
Напомним
Швеция выделит дополнительные средства для собственных Вооруженных Сил на вступление в НАТО.