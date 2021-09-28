Всі заяви - політичні, а економічно Україна себе не застрахувала: експерт про новий контракт Угорщини з Газпромом

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"Ситуація була прогнозована ще півроку тому, як мінімум; як максимум, з моменту початку будівництва "Південного потоку", що готуються проекти в обхід України. Чому наш МЗС і Оператор (ОГТСУ - ред.) зрефлексували в момент підписання контракту, крім політичного підґрунтя я тут економіки ніякої не бачу", - зазначає Землянський.

Експерт нагадав, що Трансбалканський газовий коридор не працює вже давно, проте Оператор Газотранспортної системи "чомусь не згадав".

"Це, газ, який поставлявся до Туреччини по Південному напрямку. І Оператор вважає за краще не помічати цю ситуацію. Тобто, це Туреччина, Болгарія, Сербія, Угорщина і далі до Австрії, до Баумгартена (австрійське місто, де розташована газорозподільна станція - ред.), тому що в принципі Баумгартен на кордоні зі Словаччиною", - вказує співрозмовник УНН.

"Ця реакція ... Чому я і кажу щодо своєчасності реакції, яка сталася. Тобто, раніше потрібно було про це думати і домовлятися. Тим більше ви проводили таку кількість переговорів з угорцями", - додав він.

На думку експерта, зараз говорити про те, що Угорщина прийняла невірне рішення, і що воно економічно їй шкодить - це "дійсно втручання у внутрішні справи".

Вплив на енергетичний сектор України

"Давайте розуміти: Угорщина купувала близько 8 млрд кубів плюс-мінус. Якщо чотири вона отримує в обхід, значить на чотири мільярди зменшиться обсяг газу, який проходить по території України. "Газпром" працює за принципом "качай або плати", тобто той контракт, який укладено між Україною та Росією на транзит газу. Відповідно, за ці чотири мільярди кубів "Газпром" все одно буде оплачувати транспортну роботу, - розповів Землянський. - Тут проблема в іншому - проблема в тому, що фізично в опалювальний сезон обсяг ресурсу, який використовувався Україною - саме фізичного ресурсу газу, який брав участь у віртуальному реверсі, він скоротиться. І ось це - реальна проблема. Цей обсяг треба чимось компенсувати, звідкись його взяти".

На запитання УНН про те, чи має Україна чим компенсувати згадані обсяги, співрозмовник відповів "Ні".

"Розумієте, боротьба з "Північним потоком" - вона така. Якщо Польща отримала в результаті боротьби з "Північним потоком" додаткові обсяги на прокачку в жовтні, то Україна не отримала нічого. Якщо Німеччина від високих цін застрахувалася довгостроковими контрактами з "Газпромом", то Україна не страхувала себе ніяк. Ми несемо прямі збитки якраз від прийняття політичних рішень - ось ключова наша проблема. Тому що коли в лютому почнеться нестача газу, нам знову почнуть розповідати про акцію "прикрути" і що свобода і незалежність коштують дорого", - додав він.

Контекст

Угорщина напередодні підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності новій угорсько-російській газовій угоді з європейським законодавством у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.



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