Всі заяви - політичні, а економічно Україна себе не застрахувала: експерт про новий контракт Угорщини з Газпромом

ukru
19:38 • 80461 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 104822 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164236 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146842 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148177 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159429 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176967 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150008 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159189 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176023 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126473 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 92981 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120633 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138514 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97837 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164237 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154887 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252529 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248824 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54972 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64914 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63137 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99087 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109903 перегляди
Актуальне
Всі заяви - політичні, а економічно Україна себе не застрахувала: експерт про новий контракт Угорщини з Газпромом

Всі заяви - політичні, а економічно Україна себе не застрахувала: експерт про новий контракт Угорщини з Газпромом

Київ • УНН

 • 52693 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Україні варто було раніше застрахувати себе від потенційного транзиту газу в обхід країни, зараз реагувати вже пізно. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Цитата

"Ситуація була прогнозована ще півроку тому, як мінімум; як максимум, з моменту початку будівництва "Південного потоку", що готуються проекти в обхід України. Чому наш МЗС і Оператор (ОГТСУ - ред.) зрефлексували в момент підписання контракту, крім політичного підґрунтя я тут економіки ніякої не бачу", - зазначає Землянський.

Експерт нагадав, що Трансбалканський газовий коридор не працює вже давно, проте Оператор Газотранспортної системи "чомусь не згадав".

"Це, газ, який поставлявся до Туреччини по Південному напрямку. І Оператор вважає за краще не помічати цю ситуацію. Тобто, це Туреччина, Болгарія, Сербія, Угорщина і далі до Австрії, до Баумгартена (австрійське місто, де розташована газорозподільна станція - ред.), тому що в принципі Баумгартен на кордоні зі Словаччиною", - вказує співрозмовник УНН.

"Ця реакція ... Чому я і кажу щодо своєчасності реакції, яка сталася. Тобто, раніше потрібно було про це думати і домовлятися. Тим більше ви проводили таку кількість переговорів з угорцями", - додав він.

На думку експерта, зараз говорити про те, що Угорщина прийняла невірне рішення, і що воно економічно їй шкодить - це "дійсно втручання у внутрішні справи".

Вплив на енергетичний сектор України

"Давайте розуміти: Угорщина купувала близько 8 млрд кубів плюс-мінус. Якщо чотири вона отримує в обхід, значить на чотири мільярди зменшиться обсяг газу, який проходить по території України. "Газпром" працює за принципом "качай або плати", тобто той контракт, який укладено між Україною та Росією на транзит газу. Відповідно, за ці чотири мільярди кубів "Газпром" все одно буде оплачувати транспортну роботу, - розповів Землянський. - Тут проблема в іншому - проблема в тому, що фізично в опалювальний сезон обсяг ресурсу, який використовувався Україною - саме фізичного ресурсу газу, який брав участь у віртуальному реверсі, він скоротиться. І ось це - реальна проблема. Цей обсяг треба чимось компенсувати, звідкись його взяти".

На запитання УНН про те, чи має Україна чим компенсувати згадані обсяги, співрозмовник відповів "Ні".

"Розумієте, боротьба з "Північним потоком" - вона така. Якщо Польща отримала в результаті боротьби з "Північним потоком" додаткові обсяги на прокачку в жовтні, то Україна не отримала нічого. Якщо Німеччина від високих цін застрахувалася довгостроковими контрактами з "Газпромом", то Україна не страхувала себе ніяк. Ми несемо прямі збитки якраз від прийняття політичних рішень - ось ключова наша проблема. Тому що коли в лютому почнеться нестача газу, нам знову почнуть розповідати про акцію "прикрути" і що свобода і незалежність коштують дорого", - додав він.

Контекст

Угорщина напередодні підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності новій угорсько-російській газовій угоді з європейським законодавством у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами