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Все заявления – политические, а экономически Украина себя не застраховала: эксперт о новом контракте Венгрии с Газпромом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украине стоило раньше застраховать себя от потенциального транзита газа в обход страны, сейчас реагировать уже поздно. Такое мнение УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Цитата

“Ситуация была прогнозируема еще полгода назад, как минимум; как максимум, с момента начала строительства „Южного потока“, что готовятся проекты в обход Украины. Почему наш МИД и Оператор (ОГТСУ — ред.) срефлексировали в момент подписания контракта, кроме политической подоплеки я тут экономики никакой не вижу”, — отмечает Землянский.

Эксперт напомнил, что Трансбалканский газовый коридор не работает уже давно, однако Оператор Газотранспортной системы “почему-то не вспомнил”.

“Это, газ, который поставлялся в Турцию по Южному направлению. И Оператор предпочитает не замечать эту ситуацию. То есть, это Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, и дальше до Австрии, до Баумгартена (австрийский город, где расположена газораспределительная станция — ред. ), потому что в принципе Баумгартен на границе со Словакией”, — указывает собеседник УНН.

“Эта реакция... Почему я и говорю относительно своевременности реакции, которая произошла. То есть, раньше нужно было об этом думать и договариваться. Тем более вы проводили такое количество переговоров с Венграми”, — добавил он.
По мнению эксперта, сейчас говорить о том, что Венгрия приняла не верное решение, и что оно экономически ей вредит — это “действительно вмешательство во внутренние дела”.

Влияние на энергетический сектор Украины

“Давайте понимать: Венгрия покупала порядка 8 млрд кубов плюс-минус. Если четыре она получает в обход, значит на четыре миллиарда уменьшится объем газа, который проходит по территории Украины. „Газпром“ работает по принципу „качай или плати“, то есть тот контракт, который заключен между Украиной и Россией на транзит газа. Соответственно, за эти четыре миллиарда кубов „Газпром“ все равно будет оплачивать транспортную работу, — рассказал Землянский, — Тут проблема в другом — проблема в том, что физически в отопительный сезон объем ресурса, который использовался Украиной — именно физического ресурса газа, который участвовал в виртуальном реверсе, он сократится. И вот это — реальная проблема. Этот объем надо чем-то компенсировать, откуда-то его взять”.

На вопрос УНН о том, есть ли у Украины чем компенсировать упомянутые объемы, собеседник ответил “Нет”.

“Понимаете, борьба с „Северным потоком“ — она такая. Если Польша получила в результате борьбы с „Северным потоком“ дополнительные объемы на прокачку в октябре, то Украина не получила ничего. Если Германия от высоких цен застраховалась долгосрочными контрактами с „Газпромом“, то Украина не страховала себя никак. Мы несем прямые убытки как раз от принятия политических решений — вот ключевая наша проблема. Потому что когда к февралю начнется нехватка газа, нам опять начнут рассказывать про акцию „прикрути“, и что свобода и независимость стоят дорого”, — добавил он.

Контекст

Венгрия накануне подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

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