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"Все ще маємо шахеди у повітрі": на Черкащині тривога продовжується понад 10 годин - ОВА

"Все ще маємо шахеди у повітрі": на Черкащині тривога продовжується понад 10 годин - ОВА

Київ • УНН

 • 22352 перегляди

У Черкаській області триває повітряна тривога через ворожі "шахеди". У Золотоніському районі пошкоджено 17 домогосподарств та лінію електропередач. Рятувальники працюють над відновленням.

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, повідомив про пошкодження ліній електропередач та будинків у Золотоноському районі, роботу рятувальників по відновленню, і також підтвердив, що у повітрі над територією області все ще знаходяться ворожі "шахеди", передає УНН.

Триває на Черкащині понад 10 годин тривога. Все ще маємо "шахеди" у повітрі. Сьогодні за ніч маємо попередньо збитими три шахеда, але нажаль у повітрі ще декілька "шахедів"

 - проінформував Ігор Табурець.

Керівник Черкаської ОВА також повідомив у своєму ТГ-каналі, що у Золотоніському районі Черкаської області пошкоджено близько 17 домогосподарств.

Знаходимося у Шрамківці у Золотоніському районі Черкаської області, де збитий шахед впав на територію населеного пункту. Маємо пошкодженими близько 17 домогосподарств.

- сказав посадовець. 

За словами Табурця, "була пошкоджена 10-кіловольтна лінія електропередач".

Протягом найближчих годин буде відновлено, працюють енергетики.

Також "визначені першочергові роботи з приводу з’ясування обсягу пошкоджень. Також спільно з Червоним Хрестом, Службою надзвичайних ситуацій".

Нажаль за наслідками прильотів по інших областях України, маємо графіки аварійних відключень, нагадав керівник ОВА.

Підключаємо всі наші пункти незламності для того аби населення та громади могли скористатися електроенергією та водою.

- сказав Ігор Табурець.

На Київщині через атаку рф пошкоджено два енергооб'єкти. Начальник ОВА розповів про постраждалих26.08.24, 13:19 • 21872 перегляди

Ігор Тележніков

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