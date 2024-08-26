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На Київщині через атаку рф пошкоджено два енергооб'єкти. Начальник ОВА розповів про постраждалих

На Київщині через атаку рф пошкоджено два енергооб'єкти. Начальник ОВА розповів про постраждалих

Київ • УНН

 • 21872 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено два енергооб'єкти та 22 приватні будинки. Постраждали три людини, включаючи п'ятимісячну дитину. Повітряна тривога триває 10 годин.

У Київській області внаслідок ворожої масованої атаки пошкоджено два енергетичних об’єкта. Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів, зокрема у п’ятимісячної дитинки подряпина стегна. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожої масованої атаки. Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна

- написав Кравченко.

За словами голови ОВА, на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області.

Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.

"Повітряна тривога у області триває вже 10 годин – залишайтеся у безпечних місцях", - додав Кравченко.

Через атаку рф на Київщину троє поранених, серед них немовля: показали наслідки26.08.24, 13:04 • 18587 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина

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