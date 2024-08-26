На Киевщине из-за атаки рф повреждены два энергообъекта. Начальник ОВА рассказал о пострадавших

В Киевской области в результате вражеской массированной атаки повреждены два энергетических объекта. По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях, в частности у пятимесячного ребенка царапина бедра. Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжаем ликвидировать последствия вражеской массированной атаки. По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детской коляски - у девочки царапина бедра - написал Кравченко.

По словам председателя ОВА, на Киевщине повреждены два энергетических объекта. 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто.

Кроме этого, сейчас ликвидируются возгорания травяного настила в двух районах области.

Последствия вражеской атаки фиксируются во всех районах Киевщины. Все оперативные группы продолжают свою работу.

"Воздушная тревога в области продолжается уже 10 часов - оставайтесь в безопасных местах", - добавил Кравченко.

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