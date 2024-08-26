Все еще имеем "шахеды" в воздухе: в Черкасской области тревога продолжается более 10 часов - ОВА
Киев • УНН
В Черкасской области продолжается воздушная тревога из-за вражеских "шахедов". В Золотоношском районе повреждены 17 домохозяйств и линия электропередач. Спасатели работают над восстановлением.
Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, сообщил о повреждении линий электропередач и домов в Золотоношском районе, работу спасателей по восстановлению, и также подтвердил, что в воздухе над территорией области все еще находятся вражеские "шахеды", передает УНН.
Продолжается в Черкасской области более 10 часов тревога. Все еще имеем "шахеды" в воздухе. Сегодня за ночь имеем предварительно сбитыми три шахеда, но к сожалению в воздухе еще несколько "шахедов"
Руководитель Черкасской ОГА также сообщил в своем ТГ-канале, что в Золотоношском районе Черкасской области повреждено около 17 домохозяйств.
Находимся в Шрамковке в Золотоношском районе Черкасской области, где сбитый шахед упал на территорию населенного пункта. Имеем поврежденными около 17 домохозяйств.
По словам Табурца, "была повреждена 10-киловольтная линия электропередач". В течение ближайших часов будет восстановлено, работают энергетики.
Также "определены первоочередные работы по поводу выяснения объема повреждений. Также совместно с Красным Крестом, Службой чрезвычайных ситуаций".
К сожалению по результатам прилетов по другим областям Украины, имеем графики аварийных отключений, напомнил руководитель ОВА.
Подключаем все наши пункты несокрушимости для того чтобы население и общины могли воспользоваться электроэнергией и водой.
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