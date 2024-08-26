Все еще имеем "шахеды" в воздухе: в Черкасской области тревога продолжается более 10 часов - ОВА

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, сообщил о повреждении линий электропередач и домов в Золотоношском районе, работу спасателей по восстановлению, и также подтвердил, что в воздухе над территорией области все еще находятся вражеские "шахеды", передает УНН.

Продолжается в Черкасской области более 10 часов тревога. Все еще имеем "шахеды" в воздухе. Сегодня за ночь имеем предварительно сбитыми три шахеда, но к сожалению в воздухе еще несколько "шахедов" - проинформировал Игорь Табурец.

Руководитель Черкасской ОГА также сообщил в своем ТГ-канале, что в Золотоношском районе Черкасской области повреждено около 17 домохозяйств.

Находимся в Шрамковке в Золотоношском районе Черкасской области, где сбитый шахед упал на территорию населенного пункта. Имеем поврежденными около 17 домохозяйств. - сказал чиновник.

По словам Табурца, "была повреждена 10-киловольтная линия электропередач". В течение ближайших часов будет восстановлено, работают энергетики.

Также "определены первоочередные работы по поводу выяснения объема повреждений. Также совместно с Красным Крестом, Службой чрезвычайных ситуаций".

К сожалению по результатам прилетов по другим областям Украины, имеем графики аварийных отключений, напомнил руководитель ОВА.

Подключаем все наши пункты несокрушимости для того чтобы население и общины могли воспользоваться электроэнергией и водой. - сказал Игорь Табурец.

На Київщині через атаку рф пошкоджено два енергооб'єкти. Начальник ОВА розповів про постраждалих