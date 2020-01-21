ВР вимагає звіту від наглядової ради УЗ стосовно проваленого конкурсу на харчування пасажирів

"Я відслідковую цей конкурс по новинах у ЗМІ, читав про те, що УЗ оголосила його одразу на три позиції: харчування, медіа і на забезпечення поштових відправлень. Чув про проблему та ймовірну корупційну складову цього тендеру.

Я думаю, що після Давосу (як з форуму повернуться низка депутатів), ми будемо піднімати це питання. І питання цього конкретного конкурсу, і питання можливих корупційних речей щодо закупівлі кондиціонерів. Мені б хотілося почути позицію наглядової ради УЗ. Членів наглядової ради - там же Лещенко працює, який позиціонував себе як антикорупціонер. Вони мають контролювати дії керівництва", - сказав він.

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Нардеп наголосив на тому, що від УЗ та наглядової ради й досі немає жодної офіційної позиції і пояснень стосовно сумнівних конкурсів, які викликали резонанс.

"...ми будемо від УЗ, від наглядової ради вимагати позицію. А моя позиція тут однозначна - наглядова рада повинна втрутитися і дати свою оцінку тому, що відбувається. Ми це питання обов'язково піднімемо", - пообіцяв Величкович.

Нагадаємо, конкурс на закупівлю послуг харчування в поїздах "Інтерсіті" було оголошено на сайті УЗ в кінці жовтня минулого року. Однак, через порушення низки норм законодавства, сьогодні його проведення зупинено рішенням Волинського окружного адміністративного суду (від 27 листопада 2019 року).

Підставою для такого рішення стали наступні аргументи позовної заяви одного з учасників конкурсного відбору - ТОВ "Вог Кафе":



підписання концесійного договору заявлено в конкурсній документації на 4 роки, замість визначених ЗУ "Про концесію" 5-ти років;



відсутні належні публікації про проведення конкурсного відбору, передбачені вимогами Закону;



певні УЗ етапи конкурсу не відповідають нормам ЗУ "Про концесію", зокрема, упущений етап "попередній відбір претендентів (прекваліфікація);



скорочено термін подачі заявок на участь у відборі, що на кожному з етапів відбору позбавляє потенційних учасників можливості взяти участь в конкурсі;



розрахунок забезпечення конкурсної пропозиції в розмірі 2 000 000 грн не підтверджений конкурсною документацією.



Як і хто буде годувати пасажирів "Інтерсіті" в лютому, досі залишається незрозумілим. Інформаційний запит з цього приводу ІА "УНН" вже відправив в УЗ і чекає на відповідь.

Разом з тим, за даними "Капіталу", в ситуації, що виникла, вбачається "спроба віддати перемогу в конкурсі наближеній до менеджменту УЗШК компанії - ТОВ "Санфініті". Остання була зареєстрована близько року тому, однак раніше послуги харчування УЗ ніколи не надавала. А контролером цього підприємства виявився колишній керівник мережі АЗС "Вог" - Сергій Корецький.

При цьому, як обгрунтовано підозрює видання, у "Санфініті" знали умови конкурсу УЗ, ще до його оголошення.

Уся справа в тому, що крім лота № 1 - "забезпечення харчуванням", конкурсна документація "Укрзалізниці" містить ще два лоти: "забезпечення доступу до медіаконтенту для пасажирів" і "забезпечення перевезень швидкісними поїздами експрес-відправлень поштових операторів". А ще в травні 2019 року ТОВ "Санфініті" уклало ексклюзивний договір з одним з найбільших українських постачальників медіаконтенту.

"За кілька місяців до офіційного оголошення умов конкурсу УЗШК", - підкреслює "Капітал", уточнюючи, що основним видом діяльності компанії Корецького насправді є "торгівля нерухомістю".