ВР требует отчета от набсовета УЗ по провалившемуся конкурсу на питание пассажиров

"Я отслеживаю этот конкурс по новостям в СМИ, читал о том, что УЗ объявила его сразу на три позиции: питание, медиа и обеспечение почтовых отправлений. Слышал о проблеме и вероятной коррупционной составляющей этого тендера.

Я думаю, что после Давоса (как с форума вернутся ряд депутатов), мы будем поднимать этот вопрос. И вопрос этого конкретного конкурса, и вопрос возможных коррупционных вещей по закупке кондиционеров. Мне бы хотелось услышать позицию наблюдательного совета УЗ. Членов наблюдательного совета - там же Лещенко работает, который позиционировал себя как антикоррупционер. Они должны контролировать действия руководства", - сказал он.

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Нардеп отметил, что от УЗ и наблюдательного совета до сих пор нет ни одной официальной позиции и объяснений относительно сомнительных конкурсов, которые вызвали резонанс.

"... мы будем от УЗ, от наблюдательного совета требовать позицию. А моя позиция здесь однозначна - наблюдательный совет должен вмешаться и дать свою оценку происходящему. Мы этот вопрос обязательно поднимем", - пообещал Величкович.

Напомним, конкурс на закупку услуг питания в поездах "Интерсити" был объявлен на сайте УЗ в конце октября прошлого года. Однако, из-за нарушения ряда норм законодательства, сегодня его проведение остановлено решением Волынского окружного административного суда (от 27 ноября 2019 года).

Основанием для такого решения стали следующие аргументы искового заявления одного из участников конкурсного отбора - ООО "Вог Кафе":



подписание концессионного договора заявлено в конкурсной документации на 4 года, вместо определенных ЗУ "О концессии" 5-ти лет;



отсутствуют надлежащие публикации о проведении конкурсного отбора, предусмотренные требованиями Закона;



определенные УЗ этапы конкурса не соответствуют нормам ЗУ "О концессии", в частности, упущен этап "предварительный отбор претендентов (преквалификация);



сокращен срок подачи заявок на участие в отборе, что на каждом из этапов отбора лишает потенциальных участников возможности принять участие в конкурсе;



расчет обеспечения конкурсного предложения в размере 2 000 000 грн не подтвержден конкурсной документацией.



Как и кто будет кормить пассажиров "Интерсити" в феврале, до сих пор остается неясным. Информационный запрос по этому поводу ИА "УНН" уже отправил в УЗ и ждет ответа.

Вместе с тем, по данным "Капитала", в сложившейся ситуации, усматривается "попытка отдать победу в конкурсе приближенной к менеджменту УЗШК компании - ООО "Санфинити". Последняя была зарегистрирована около года назад, однако ранее услуги питания УЗ никогда не предоставляла. А контроллером этого предприятия оказался бывший руководитель сети АЗС "Вог" - Сергей Корецкий.

При этом, как обоснованно подозревает издание, в "Санфинити" знали условия конкурса УЗ, еще до объявления.

Все дело в том, что кроме лота № 1 - "обеспечение питанием", конкурсная документация "Укрзализныци" содержит еще два лота: "обеспечение доступа к медиаконтенту для пассажиров" и "обеспечение перевозок скоростными поездами экспресс-отправлений почтовых операторов". А еще в мае 2019 года ООО "Санфинити" заключило эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента.

"За несколько месяцев до официального объявления условий конкурса УЗШК", - подчеркивает "Капитал", уточняя, что основным видом деятельности компании Корецкого на самом деле является "торговля недвижимостью".