ВР провалила голосування за штрафи для операторів через проблеми зі зв'язком під час відключень світла
Київ • УНН
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №11431 щодо штрафів для мобільних операторів за відсутність зв'язку під час блекаутів. Документ отримав лише 199 голосів "за" та був відхилений.
Верховна Рада України у середу, 30 жовтня, провалила голосування за законопроєкт №11431, спрямований на забезпечення стабільної роботи мобільних операторів під час вимкнень світла. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Рада ПРОВАЛИЛА у першому #11431 щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж за основу - лише 199. На повторне теж не набрав (206), тому вважається відхиленим
Нардеп вказав, що документ передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок коли відключають світло. "Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес", - вказав Железняк
Він нагадав, що Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата та Спілка Українських підприємців виступили категорично проти.
Нагадаємо
Парламентський комітет рекомендував законопроєкт №11431 для забезпечення роботи мобільних операторів при вимкненнях світла. Проєкт передбачає збільшення перевірок та штрафів для операторів, які не забезпечують достатню автономність обладнання.