ВР провалила голосование за штрафы для операторов из-за проблем со связью во время отключений света

Верховная Рада Украины в среду, 30 октября, провалила голосование за законопроект №11431, направленный на обеспечение стабильной работы мобильных операторов во время отключений света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада ПРОВАЛИЛА в первом #11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей за основу - только 199. На повторное тоже не набрал (206), поэтому считается отклоненным - написал Железняк.

Нардеп указал, что документ предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь когда отключают свет. "Абсолютно нереалистичная история, которая только приведет к давлению на бизнес", - указал Железняк

Он напомнил, что Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и Союз Украинских предпринимателей выступили категорически против.

Напомним

Парламентский комитет рекомендовал законопроект №11431 для обеспечения работы мобильных операторов при отключениях света. Проект предусматривает увеличение проверок и штрафов для операторов, которые не обеспечивают достаточную автономность оборудования.