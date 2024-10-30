ВР провалила голосование за штрафы для операторов из-за проблем со связью во время отключений света
Киев • УНН
Верховная Рада не поддержала законопроект №11431 о штрафах для мобильных операторов за отсутствие связи во время блэкаутов. Документ получил лишь 199 голосов «за» и был отклонен.
Верховная Рада Украины в среду, 30 октября, провалила голосование за законопроект №11431, направленный на обеспечение стабильной работы мобильных операторов во время отключений света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Рада ПРОВАЛИЛА в первом #11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей за основу - только 199. На повторное тоже не набрал (206), поэтому считается отклоненным
Нардеп указал, что документ предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь когда отключают свет. "Абсолютно нереалистичная история, которая только приведет к давлению на бизнес", - указал Железняк
Он напомнил, что Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата и Союз Украинских предпринимателей выступили категорически против.
Напомним
Парламентский комитет рекомендовал законопроект №11431 для обеспечения работы мобильных операторов при отключениях света. Проект предусматривает увеличение проверок и штрафов для операторов, которые не обеспечивают достаточную автономность оборудования.