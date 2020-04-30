ВР підтримала приєднання України до стандарту ОЕСР щодо сертифікації насіння
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект №0029, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, у пояснювальній записці зазначається, що проект закону врегулює питання про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка ОЕСР, призначених для міжнародної торгівлі.
Раніше УНН писав, що у Мінекономрозвитку рекомендували створити Держреєстр виробництва орагнічних продуктів.