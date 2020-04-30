ВР поддержала присоединение Украины к стандарту ОЭСР по сертификации семян

Так, в пояснительной записке отмечается, что проект закона урегулирует вопрос о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы ОЭСР, предназначенных для международной торговли.

Ранее УНН писал, что в Минэкономразвития рекомендовали создать Госреестр производства орагничних продуктов.



