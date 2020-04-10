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Мінекономрозвитку рекомендують створити Держреєстр виробництва орагнічних продуктів

Мінекономрозвитку рекомендують створити Держреєстр виробництва орагнічних продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України рекомендує Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства створити Державний реєстр виробництва органічних продуктів, адже наразі в Україні виробники не можуть отримати підтвердження своєї продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"АМКУ рекомендує Мінекономіки забезпечити створення Держреєстрів у сфері органічного виробництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі реєстри не функціонують і виробники не можуть отримати підтвердження тому, що їх продукція відповідає стандартам.

Тому Антимонопольний комітет надав Мінекономіки обов’язкові до розгляду рекомендації припинити бездіяльність, у вигляді не забезпечення створення та ведення:

- Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

- Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції;

- Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу, що містить ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунути причин виникнення цього порушення і умов, що йому сприяють.

"Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у 10-денний строк з дня їх отримання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка запустив пілотний проект "Відродження родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив".

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