Мінекономрозвитку рекомендують створити Держреєстр виробництва орагнічних продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України рекомендує Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства створити Державний реєстр виробництва органічних продуктів, адже наразі в Україні виробники не можуть отримати підтвердження своєї продукції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.
"АМКУ рекомендує Мінекономіки забезпечити створення Держреєстрів у сфері органічного виробництва", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі реєстри не функціонують і виробники не можуть отримати підтвердження тому, що їх продукція відповідає стандартам.
Тому Антимонопольний комітет надав Мінекономіки обов’язкові до розгляду рекомендації припинити бездіяльність, у вигляді не забезпечення створення та ведення:
- Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
- Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції;
- Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу, що містить ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунути причин виникнення цього порушення і умов, що йому сприяють.
"Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у 10-денний строк з дня їх отримання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка запустив пілотний проект "Відродження родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив".