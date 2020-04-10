Минэкономразвития рекомендуют создать Госреестр производства орагничних продуктов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины рекомендует Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства создать Государственный реестр производства органических продуктов, ведь сейчас в Украине производители не могут получить подтверждение своей продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба АМКУ.