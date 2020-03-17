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ВР доручила Разумкову невідкладно підписати ухвалені сьогодні законопроекти

ВР доручила Разумкову невідкладно підписати ухвалені сьогодні законопроекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України доручила голові ВРУ Дмитру Разумкову невідкладно підписати ухвалені сьогодні на позачерговому засіданні парламенту законопроекти та направити на підпис до Президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення підтримали 360 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Доручити голові ВРУ невідкладно підписати прийняті ВРУ акти та негайно направити їх Президентові України”, - сказав перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

Так, парламентарі зобов’язали Разумкова підписати всі ухвалені сьогодні законопроекти.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.

Окрім того, сьогодні, 17 березня, нардепи ухвалили законопроект, спрямований на підвищення доступності ліків.

А також законопроект, яким тимчасово звільняються операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість.

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