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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108785 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110759 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119750 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102364 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106418 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106873 просмотра

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ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

ВР поручила Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

Киев  •  УНН

 • 11648 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины поручила председателю ВРУ Дмитрию Разумкову безотлагательно подписать принятые сегодня на внеочередном заседании парламента законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение поддержали 360 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Поручить председателю ВРУ безотлагательно подписать принятые ВРУ акты и немедленно направить их Президенту Украины", - сказал первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

Так, парламентарии обязали Разумкова подписать все принятые сегодня законопроекты.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Кроме того, сегодня, 17 марта, нардепы приняли законопроект, направленный на повышение доступности лекарств.

А также законопроект, которым временно освобождаются операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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