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Вперше за час пандемії: у Новій Зеландії кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила 200 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Новій Зеландії вперше з початку пандемії зафіксовано понад 200 випадків інфікування коронавірусом за добу, а саме - 206 інфікованих, передає УНН із посиланням на Reuters.

Вперше за час пандемії: у Новій Зеландії кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила 200 осіб

Деталі

Найбільше густонаселене місто Окленд, в якому зареєстровано 200 нових випадків захворювання, майже три місяці живе карантинними обмеженнями щодо COVID-19, оскільки бореться зі спалахом інфекційного різновиду Delta, хоча в понеділок очікується послаблення обмежень.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн сказала, що вона хоче, щоб жителі Окленду могли подорожувати влітку та на Різдво у Південній півкулі.

Цитата

“Ми не триматимемо жителів міста Окленд в ізоляції протягом цього періоду — ми просто не можемо цього зробити”, — сказала Ардерн на пресконференції під час національних зборів її Лейбористської партії.

Кількість випадків захворювання у суботу нагадала людям про важливість вакцинації як основного засобу захисту від вірусу, йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я.

У ньому йдеться про те, що 78% новозеландців віком 12 років і старше пройшли повну вакцинацію, а 89% отримали першу дозу до п’ятниці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Новій Зеландії лідери банд закликали населення вакцинуватися проти COVID-19

Доповнення

Нова Зеландія, яку колись ставили за приклад у всьому світі за викорінення COVID-19, не змогла перемогти спалах Delta в Окленді, що змусило прем’єрку Ардерн відмовитися від стратегії ліквідації вірусу на користь зусиль боротьби з ним.

Проте ситуація в країні виявилася набагато кращою, ніж у багатьох інших країнах: жорсткі обмеження дозволили стримати кількість заражень. Таким чином, у країні з початку пандемії зафіксовано трохи менше ніж 7 тис. хворих, а кількість смертей склала 31.

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