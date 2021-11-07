Вперше за час пандемії: у Новій Зеландії кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Новій Зеландії вперше з початку пандемії зафіксовано понад 200 випадків інфікування коронавірусом за добу, а саме - 206 інфікованих, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Найбільше густонаселене місто Окленд, в якому зареєстровано 200 нових випадків захворювання, майже три місяці живе карантинними обмеженнями щодо COVID-19, оскільки бореться зі спалахом інфекційного різновиду Delta, хоча в понеділок очікується послаблення обмежень.
Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн сказала, що вона хоче, щоб жителі Окленду могли подорожувати влітку та на Різдво у Південній півкулі.
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“Ми не триматимемо жителів міста Окленд в ізоляції протягом цього періоду — ми просто не можемо цього зробити”, — сказала Ардерн на пресконференції під час національних зборів її Лейбористської партії.
Кількість випадків захворювання у суботу нагадала людям про важливість вакцинації як основного засобу захисту від вірусу, йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я.
У ньому йдеться про те, що 78% новозеландців віком 12 років і старше пройшли повну вакцинацію, а 89% отримали першу дозу до п’ятниці.
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Доповнення
Нова Зеландія, яку колись ставили за приклад у всьому світі за викорінення COVID-19, не змогла перемогти спалах Delta в Окленді, що змусило прем’єрку Ардерн відмовитися від стратегії ліквідації вірусу на користь зусиль боротьби з ним.
Проте ситуація в країні виявилася набагато кращою, ніж у багатьох інших країнах: жорсткі обмеження дозволили стримати кількість заражень. Таким чином, у країні з початку пандемії зафіксовано трохи менше ніж 7 тис. хворих, а кількість смертей склала 31.