У Новій Зеландії лідери банд закликали населення вакцинуватися проти COVID-19

Деталі

Як повідомляють, відео замовив міністр розвитку маорі (корінний народ Нової Зеландії) Віллі Джексон.

Зокрема, Стівен Дейлі з організації "Мисливці за головами" зробив щеплення, тому що дбає про своїх дітей. Водночас він зазначив, що кожен має сам ухвалити усвідомлене рішення.

Та'алілі То'омалатай із "Королівських кобр" закликає всіх зробити щеплення "заради безпеки нашої спільноти".

Учасник групи "Чорна сила" Майкл Те Поу зазначив, що він як батько, дідусь, дядько та брат вакцинувався для заради дітей та онуків.

"Не уряд змушує нас робити щеплення, а експерти, які повідомляють уряд, як можна захистити себе", — наголосив Гаррі Тем із Mongrel Mob.

Додамо

У Новій Зеландії ввели обов'язкову вакцинацію для медичних працівників.

Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.