В Новой Зеландии лидеры банд призвали население вакцинироваться от COVID-19

Детали

Как сообщают, видео заказал министр развития маори (коренной народ Новой Зеландии) Вилли Джексон.

В частности, Стивен Дейли из организации "Охотники за головами" сделал прививку, потому что заботится о своих детях. В то же время он отметил, что каждый должен сам принять осознанное решение.

Та'Алили То'Омалатай из "Королевских кобр" призывает всех сделать прививку "ради безопасности нашего сообщества".

Участник группы "Черная сила" Майкл То Поу отметил, что он как отец, дедушка, дядя и брат вакцинировался ради детей и внуков.

"Не правительство заставляет нас делать прививки, а эксперты, которые сообщают правительству, как можно защитить себя", — подчеркнул Гарри Тем с Mongrel Mob.

Добавим

В Новой Зеландии ввели обязательную вакцинацию для медицинских работников.

Контекст

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, в частности в Украине.

11 Марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.