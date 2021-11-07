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Впервые за время пандемии: в Новой Зеландии число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 200 человек

Киев • УНН

 • 13470 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Новой Зеландии впервые с начала пандемии зафиксировано более 200 случаев инфицирования коронавирусом за сутки, а именно - 206 инфицированных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Впервые за время пандемии: в Новой Зеландии число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 200 человек

Детали

Наиболее густонаселенный город Окленд, в котором зарегистрировано 200 новых случаев заболевания, почти три месяца живет карантинными ограничениями в отношении COVID-19, поскольку борется со вспышкой инфекционного разновидности Delta, хотя в понедельник ожидается ослабление ограничений.

Премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что она хочет, чтобы жители Окленда могли путешествовать летом и на Рождество в Южном полушарии.

Цитата

“Мы не будем держать жителей города Окленд в изоляции в течение этого периода мы просто не можем этого сделать”, — сказала Ардерн на пресс-конференции во время национального собрания ее Лейбористской партии.

Количество случаев заболевания в субботу напомнила людям о важности вакцинации, как основного средства защиты от вируса, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

В нем говорится о том, что 78% новозеландцев в возрасте 12 лет и старше прошли полную вакцинацию, а 89% получили первую дозу до пятницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новой Зеландии лидеры банд призвали население вакцинироваться против COVID-19

Дополнение

Новая Зеландия, которую когда-то ставили в пример во всем мире по искоренению COVID-19, не смогла победить вспышку Delta в Окленде, что заставило премьера Ардерн отказаться от стратегии ликвидации вируса на пользу усилий по борьбе с ним.

Однако ситуация в стране оказалась гораздо лучше, чем во многих других странах: жесткие ограничения позволили сдержать количество заражений. Таким образом, в стране с начала пандемии зафиксировано чуть менее 7 тыс. больных, а количество смертей составило 31.

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