У Новій Зеландії спалах Delta-штаму коронавірусу поширюється за межами Окленду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Нова спалах штаму коронавірусу "Дельта" у Новій Зеландії поширилася за межі найбільшого міста Окленд, що змусило прем'єр-міністра Джасінду Ардерн ввести додаткові регіони в режим карантину. Про це пише УНН з посиланнням на Reutеrs.
Деталі
У неділю в Окленді, який перебував у режимі карантину з середини серпня, було зареєстровано 32 нові випадки коронавірусу та два випадки в регіоні Вайкато, приблизно в 147 кілометрах на південь від Окленда.
Ардерн заявила, що частина регіону перебуватиме у режимі п’ятиденного карантину.
Вона додала, що уряд вирішить у понеділок, чи 1,7 мільйона жителів Окленда залишаться відокремленими від решти Нової Зеландії.
Ардерн запровадив “короткий і різкий” загальнонаціональний карантин у середині серпня у відповідь на спалах Окленда, який наразі становить 1328 випадків.
Доповнення
Вона сказала, що жорсткі карантини можуть припинитися, якщо 90% відповідного населення будуть повністю вакциновані, що контрастує з поточними 46%.
Повна вакцинація стане обов’язковою умовою для громадян Нової Зеландії, які прибувають до країни з 1 листопада, заявив у неділю міністр реагування на COVID-19 Кріс Хіпкінс.
Нагадаємо
Нова Зеландія послаблює заходи з боротьби зі спалахом коронавірусу штаму “Дельта” в найбільшому місті країни Окленді. Окленд перейшов з 4-го рівня карантину на 3-й.
Air New Zealand (AIR.NZ) заявив у неділю, що вимагатиме від пасажирів, які здійснюють міжнародні рейси, повної вакцинації проти COVID-19.