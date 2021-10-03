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В Новой Зеландии вспышка Delta-штамма коронавируса распространяется за пределами Окленда

В Новой Зеландии вспышка Delta-штамма коронавируса распространяется за пределами Окленда

Киев  •  УНН

 • 19270 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Новая вспышка штамма коронавируса “Дельта” в Новой Зеландии распространилась за пределы самого города Окленд, что заставило премьер-министра Джасинду Ардерн ввести дополнительные регионы в режим карантина. Об этом пишет УНН со посиланнням на Reutеrs.

Детали

В воскресенье в Окленде, который находился в режиме карантина с середины августа, было зарегистрировано 32 новых случая коронавируса и два случая в регионе Вайкато, примерно в 147 километрах к югу от Окленда.

Ардерн заявила, что часть региона будет находиться в режиме пятидневной карантина.

Она добавила, что правительство решит в понедельник, или 1,7 миллиона жителей Окленда останутся отделенными от остальных Новой Зеландии.

Ардерн ввел "короткий и резкий" общенациональный карантин в середине августа в ответ на вспышку Окленда, который сейчас составляет 1328 случаев.

Дополнение

Она сказала, что жесткие карантины могут прекратиться, если 90% соответствующего населения будут полностью вакцинированы, что контрастирует с текущими 46%.

Полная вакцинация станет обязательным условием для граждан Новой Зеландии, которые прибывают в страну с 1 ноября, заявил в воскресенье министр реагирования на COVID-19 Крис Хипкинс.

Напомним

Новая Зеландия ослабляет меры по борьбе со вспышкой коронавируса штамма "Дельта" в крупнейшем городе страны Окленде. Окленд перешел с 4-го уровня карантина на 3-й.

Air New Zealand (AIR.NZ) заявил в воскресенье, что потребует от пассажиров, которые осуществляют международные рейсы, полной вакцинации против COVID-19.

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