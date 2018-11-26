Воєнний стан не вплине на створення УПЦ - Парубій

“Яке би рішення не прийняли, це не стане на заваді нашого рішення стосовно створення помісної Української православної церкви. Я закликаю Вселенського Патріарха підтримати цю ідею і ми гарантуємо безпеку проведення (Об’єднавчого собору — ред.)”, — заявив А.Парубій.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають питання введення воєнного стану в Україні.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

Зазначимо, засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року. На ньому планують визначити точну дату Об’єднавчого собору Української православної церкви.