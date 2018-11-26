Воєнний стан не вплине на створення УПЦ - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Запровадження воєнного стану не стане на заваді створення помісної Українського православної церкви. Про це під час засідання парламенту заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Яке би рішення не прийняли, це не стане на заваді нашого рішення стосовно створення помісної Української православної церкви. Я закликаю Вселенського Патріарха підтримати цю ідею і ми гарантуємо безпеку проведення (Об’єднавчого собору — ред.)”, — заявив А.Парубій.
Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають питання введення воєнного стану в Україні.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
Зазначимо, засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року. На ньому планують визначити точну дату Об’єднавчого собору Української православної церкви.