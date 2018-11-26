Военное положение не повлияет на создание УПЦ - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Введение военного положения не помешает созданию поместной Украинской православной церкви. Об этом во время заседания парламента заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Какое бы решение не приняли, это не помешает нашему решению о создании поместной Украинской православной церкви. Я призываю Вселенского Патриарха поддержать эту идею и мы гарантируем безопасность проведения (Объединительного собора - ред.)", - заявил Парубий.
Напомним, в Верховной Раде рассматривают вопрос введения военного положения в Украине.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
Отметим, заседание Святого и Священного Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года. На нем планируют определить точную дату Объединительного собора Украинской православной церкви.