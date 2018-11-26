Военное положение не повлияет на создание УПЦ - Парубий

"Какое бы решение не приняли, это не помешает нашему решению о создании поместной Украинской православной церкви. Я призываю Вселенского Патриарха поддержать эту идею и мы гарантируем безопасность проведения (Объединительного собора - ред.)", - заявил Парубий.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают вопрос введения военного положения в Украине.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

Отметим, заседание Святого и Священного Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года. На нем планируют определить точную дату Объединительного собора Украинской православной церкви.