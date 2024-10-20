Ворожий удар по Запоріжжю: в лікарні залишається троє людей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя троє людей залишаються в лікарні, семеро лікуються вдома. Серед постраждалих - 55-річний чоловік та дві дівчинки 9 і 13 років.
Внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя в лікарні на ранок залишається троє людей. Ще семеро людей лікуються вдома.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Як повідомив Федоров, в лікарні на ранок залишається троє людей, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя: 55-річний чоловік перебуває в стані середньої важкості, а ще двоє дівчат - 9 та 13 років - побудуть під контролем лікарів ще кілька днів.
Також він зазначив, що ще семеро людей лікуються вдома.
Нагадаємо
19 жовтня країна-агресор атакувала Запоріжжя, ймовірно, з використанням фугасних авіаційних бомб.
Удари були спрямовані на три райони обласного центру, зокрема, поблизу приватних домоволодінь та відкритих ділянок. Вибухи призвели до часткового руйнування житлового будинку, а також пошкодили довколишні магазини, автомийку та складське приміщення торгівельного центру.
Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки терористів на Запоріжжя зросла до 10 людей.