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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4578 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворожий удар по Запоріжжю: в лікарні залишається троє людей

Київ • УНН

 • 32217 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя троє людей залишаються в лікарні, семеро лікуються вдома. Серед постраждалих - 55-річний чоловік та дві дівчинки 9 і 13 років.

Ворожий удар по Запоріжжю: в лікарні залишається троє людей

Внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя в лікарні на ранок залишається троє людей. Ще семеро людей лікуються вдома.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Федоров, в лікарні на ранок залишається троє людей, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя: 55-річний чоловік перебуває в стані середньої важкості, а ще двоє дівчат - 9 та 13 років - побудуть під контролем лікарів ще кілька днів.

Також він зазначив, що ще семеро людей лікуються вдома.

Нагадаємо

19 жовтня країна-агресор атакувала Запоріжжя, ймовірно, з використанням фугасних авіаційних бомб.

Удари були спрямовані на три райони обласного центру, зокрема, поблизу приватних домоволодінь та відкритих ділянок. Вибухи призвели до часткового руйнування житлового будинку, а також пошкодили довколишні магазини, автомийку та складське приміщення торгівельного центру.

Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки терористів на Запоріжжя зросла до 10 людей.

Павло Башинський

Павло Башинський

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