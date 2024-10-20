Вражеский удар по Запорожью: в больнице остается три человека
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье три человека остаются в больнице, семеро лечатся дома. Среди пострадавших - 55-летний мужчина и две девочки 9 и 13 лет.
В результате вечерней атаки россиян на Запорожье в больнице на утро остается три человека. Еще семь человек лечатся дома.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Как сообщил Федоров, в больнице на утро остается три человека, пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья: 55-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, а еще две девочки - 9 и 13 лет - побудут под контролем врачей еще несколько дней.
Также он отметил, что еще семь человек лечатся дома.
Напомним,
19 октября страна-агрессор атаковала Запорожье, вероятно, с использованием фугасных авиационных бомб.
Удары были направлены на три района областного центра, в частности, вблизи частных домовладений и открытых участков. Взрывы привели к частичному разрушению жилого дома, а также повредили близлежащие магазины, автомойку и складское помещение торгового центра.
Количество пострадавших в результате вечерней атаки террористов на Запорожье возросло до 10 человек.