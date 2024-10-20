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Вражеский удар по Запорожью: в больнице остается три человека

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 06:51  •  2953 просмотра

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В результате российской атаки на Запорожье три человека остаются в больнице, семеро лечатся дома. Среди пострадавших - 55-летний мужчина и две девочки 9 и 13 лет.

В результате вечерней атаки россиян на Запорожье в больнице на утро остается три человека. Еще семь человек лечатся дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Как сообщил Федоров, в больнице на утро остается три человека, пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья: 55-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, а еще две девочки - 9 и 13 лет - побудут под контролем врачей еще несколько дней.

Также он отметил, что еще семь человек лечатся дома.

Напомним,

19 октября страна-агрессор атаковала Запорожье, вероятно, с использованием фугасных авиационных бомб.

Удары были направлены на три района областного центра, в частности, вблизи частных домовладений и открытых участков. Взрывы привели к частичному разрушению жилого дома, а также повредили близлежащие магазины, автомойку и складское помещение торгового центра.

Количество пострадавших в результате вечерней атаки террористов на Запорожье возросло до 10 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье