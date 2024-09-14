Ворожий удар по Харкову: КАБ влучив у Холодногірський район
Київ • УНН
російські війська завдали удару по Харкову, використовуючи керовану авіаційну бомбу. За попередніми даними, постраждав Холодногірський район міста. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.
Ворожа армія вдарила по Харкові. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється
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Повітряні Сили ЗСУ попереджали щодо активності ворожої тактичної авіації на північному сході.
Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході14.09.24, 04:58 • 26398 переглядiв