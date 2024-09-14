Вражеский удар по Харькову: КАБ попал в Холодногорский район
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по Харькову, используя управляемую авиационную бомбу. По предварительным данным, пострадал Холодногорский район города. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Вражеская армия ударила по Харькову. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Удар КАБом по Харькову. Предварительно есть информация о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
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