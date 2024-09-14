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Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході

Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході

Київ • УНН

 • 26398 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північному сході України. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Виявлена активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
 

- Повітряні Сили Збройних Сил України.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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