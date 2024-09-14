Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північному сході України. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Виявлена активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Активність ворожої тактичної авіації на північному сході.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей