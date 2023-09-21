Ворожий обстріл Київщини: рятувальники завершили ліквідацію наслідків

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“Ліквідовано загоряння на території промислового підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети”, - підписали відео у МВС.

Нагадаємо

Під час нічної ворожої атаки на Київ силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет.

Крім того, Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.