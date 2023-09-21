Ворожий обстріл Київщини: рятувальники завершили ліквідацію наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рятувальники Київщини завершили ліквідацію пожежі на території промислового підприємства, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу, передає УНН з посиланням на МВС, яке опублікувало відео процесу приборкання вогню.
Цитата
“Ліквідовано загоряння на території промислового підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети”, - підписали відео у МВС.
Нагадаємо
Під час нічної ворожої атаки на Київ силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет.
Крім того, Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.