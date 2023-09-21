Вражеский обстрел Киевщины: спасатели завершили ликвидацию последствий

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“Ликвидировано возгорание на территории промышленного предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты”, - подписали видео в МВД.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки на Киев силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 ракет.

Кроме того, Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом с авиации.