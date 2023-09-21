Вражеский обстрел Киевщины: спасатели завершили ликвидацию последствий

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Спасатели Киевщины завершили ликвидацию пожара на территории промышленного предприятия, возникшего в результате вражеского обстрела, передает УНН со ссылкой на МВД, которое опубликовало видео процесса укрощения огня.

Цитата

“Ликвидировано возгорание на территории промышленного предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты”, - подписали видео в МВД.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки на Киев силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 ракет. 

Кроме того, Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом с авиации. 

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