Вражеский обстрел Киевщины: спасатели завершили ликвидацию последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Спасатели Киевщины завершили ликвидацию пожара на территории промышленного предприятия, возникшего в результате вражеского обстрела, передает УНН со ссылкой на МВД, которое опубликовало видео процесса укрощения огня.
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“Ликвидировано возгорание на территории промышленного предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты”, - подписали видео в МВД.
Напомним
Во время ночной вражеской атаки на Киев силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 ракет.
Кроме того, Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом с авиации.