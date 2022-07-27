Ворожий обстріл Чугуєва: розбір завалів будинку культури завершили, виявили трьох загиблих

Цитата



«Завершені пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури. Були вилучені з-під завалів тіла всіх загиблих людей: 1-го чоловіка і 2-х жінок. Ще в перший день були врятовані 4 особи. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 31 рятувальник ДСНС з міст Чугуєва, Харкова та Луганської області. Також була задіяна важка комунальна техніка та комунальні робітники», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що сьогодні з-під завалів будинку культури рятувальники вилучили тіло 83-річної жінки.

За його словами, всі люди використовували підвал приміщення будинку культури як бомбосховище.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві. Рятувальники знайшли загиблу жінку.

Потім кількість жертв внаслідок обстрілу російськими окупантами зросла до двох – з-під завалів будинку культури дістали тіло 36-річного чоловіка.