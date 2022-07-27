Ворожий обстріл Чугуєва: розбір завалів будинку культури завершили, виявили трьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Внаслідок ворожого удару по Чугуєву Харківської області, який стався 25 липня, стало відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області, інформує УНН.
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«Завершені пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури. Були вилучені з-під завалів тіла всіх загиблих людей: 1-го чоловіка і 2-х жінок. Ще в перший день були врятовані 4 особи. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 31 рятувальник ДСНС з міст Чугуєва, Харкова та Луганської області. Також була задіяна важка комунальна техніка та комунальні робітники», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що сьогодні з-під завалів будинку культури рятувальники вилучили тіло 83-річної жінки.
За його словами, всі люди використовували підвал приміщення будинку культури як бомбосховище.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві. Рятувальники знайшли загиблу жінку.
Потім кількість жертв внаслідок обстрілу російськими окупантами зросла до двох – з-під завалів будинку культури дістали тіло 36-річного чоловіка.