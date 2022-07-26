Обстріл Чугуєва: під завалами будинку культури знайшли тіло

Вночі 25 липня російські окупанти вдарили по будинку культури та школі у Чугуєві Харківської області.
Голова Харківської ОВА Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Чугуєві Харківської області під завалами будинку культури, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники знайшли тіло загиблої людини. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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За попередніми даними, під бетонною плитою виявили загиблу жінку.
Наразі тривають пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі.
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