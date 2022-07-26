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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Обстріл Чугуєва: під завалами будинку культури знайшли тіло

Обстріл Чугуєва: під завалами будинку культури знайшли тіло

Київ • УНН

 • 133660 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Чугуєві Харківської області під завалами будинку культури, який російські окупанти зруйнували 25 липня, рятувальники знайшли тіло загиблої людини. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, під бетонною плитою виявили загиблу жінку.

Наразі тривають пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі.

Доповнення

Вночі 25 липня російські окупанти вдарили по будинку культури та школі у Чугуєві Харківської області.

Голова Харківської ОВА Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві.

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