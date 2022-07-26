Обстрел Чугуева: под завалами дома культуры нашли тело

Ночью 25 июля российские оккупанты ударили по зданию культуры и школе в Чугуеве Харьковской области.
Глава Харьковской ОВА Синегубов показал уничтоженный в результате ночного обстрела дом культуры в Чугуеве.
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Чугуеве Харьковской области под завалами дома культуры, который российские оккупанты разрушили 25 июля, спасатели обнаружили тело погибшего человека. Об этом сообщает Общественное, передает УНН.
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По предварительным данным, под бетонной плитой обнаружили погибшую женщину.
Сейчас продолжаются поиски еще двух человек, которые находились в здании.
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