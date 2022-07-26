Обстріл Чугуєва: з-під завалів будинку культури дістали другого загиблого

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"З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Станом на зараз внаслідок вчорашнього обстрілу окупантів загинули 2 людини", – написав Синєгубов.

Нагадаємо

Вночі 25 липня російські окупанти вдарили по будинку культури та школі у Чугуєві Харківської області.