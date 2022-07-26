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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Обстріл Чугуєва: з-під завалів будинку культури дістали другого загиблого

Обстріл Чугуєва: з-під завалів будинку культури дістали другого загиблого

Київ • УНН

 • 88518 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Чугуєві Харківської області кількість жертв внаслідок обстрілу російськими окупантами зросла до двох – з-під завалів будинку культури дістали тіло 36-річного чоловіка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Станом на зараз внаслідок вчорашнього обстрілу окупантів загинули 2 людини", – написав Синєгубов.

Нагадаємо

Вночі 25 липня російські окупанти вдарили по будинку культури та школі у Чугуєві Харківської області.

Українські Національні Новини

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